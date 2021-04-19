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【職場熱話】「00」後和上司去飲茶 未見過點心車 笑點菜如截的士　網民：點心車是美好的童年回憶

理財智慧 18:45 2021/04/19

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時光飛逝，大家俗稱的「00後」也逐漸踏入社會了。近日有網民於網上討論區發文，指和「00後」去飲茶，被他們嘲笑，奇怪被笑的原因。

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有網民回憶當年，指點心車真的好棒，現在用點心紙，會漏單之餘還上菜慢！點心車才代表有飲茶的感覺。更稱，小朋友去酒樓的職責就是搶點心車上的小食，是一個美好的童年回憶！

【職場熱話】20歲初出社會 遭黑心老闆不發薪 事主大感無助【下一頁

至於那些「00後」同事，網民紛紛認為他們見識少，自己無知還在嘲笑別人，建議樓主不必介懷。有人說：「過多十幾年到佢哋俾另一班後生笑」，他朝君體也相同。某連鎖酒樓現在仍有點心車，樓主應該叫他們去見識一下，莫再做井底之蛙。

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責任編輯：張瑋婷

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