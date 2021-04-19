西班牙警方搗破非法武器工廠 檢獲多支3D打印手槍配件

科技日趨成熟，以往生產工序繁雜的槍械，如今只要透過3D打印機，數分鐘內即可生產殺傷力高的武器。西班牙警方日前宣布，去年突襲一間非法武器工廠，檢獲多項以3D打印技術生產的武器，包括仿製突擊步槍和炸藥，並拘捕工廠負責人。警方未有公布工廠生產武器的動機。

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西班牙國家警察周日發表聲明，執法人員突襲加那利群島聖克魯斯省的一間非法生產武器工廠，並逮捕涉案負責人，同時控告其非法藏有槍械及爆炸物，但未提及該名涉事者身份。警方當場沒收19個以3D打印的手槍體、9個彈匣，兩個消音器以及許多武器配件。此外，工廠內亦檢獲Airsoft AR-15 突擊步槍的仿製品、兩把槍及長刀等多款刀具，同時發現用於製造炸藥的各種易燃化學物質，包括丙酮等。

據悉，警方於去年9月已接獲線報作出調查，相信武器零件是利用3D打印技術生產，當場發現兩部3D打印機及11支燈絲。外媒報道指，工廠最快可於數分鐘內生產出以3D打印而成的槍管，在突襲工廠期間，其中一部打印機正在生產手槍配件。

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當地警方指，涉案人透過翻閱逾30多本指南，包括有關如何利用3D打印製造槍支、自製炸藥步驟、如何使用槍械、以及包含恐怖主義、城市戰爭為題的書本，開設非法工廠自行生產及持有武器。警方於聲明中提及，在網上關注有不法分子購買3D打印技術生產並囤積槍械，因而搗破非法武器製造工場。有人憂慮事件反映不法分子能夠輕易獲得槍械，作案模式低調並難以追查，若單靠互聯網監視非法槍械交易方式，無法完全監察所有罪行，難以防範罪案。

責任編輯：郭麗明