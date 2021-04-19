【樓市熱話】港男婚後搬入外父家 400尺公屋住7個人 投訴每日如困獸鬥　網民：住人哋間屋仲咁多嘢講

香港地少人多，樓價又一直高企，要買樓上車相信是不少人最頭痛的事。有網民在討論區發帖，指結婚後與老婆因儲錢買樓，搬去外父外母家住，但400呎公屋共住了7個人，結果每日有如困獸鬥，於是把經歷放上網，怎料卻被網友一面倒斥責，指堂堂大男人住在外父家，卻不斷投訴這個那個，還想迫老婆家姐一家三口搬走，行為要不得。

網民困獸鬥經歷：

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此帖一出，基本上網友反應一面倒斥責事主沒有男人應有的責任感，還夠膽把事件放上網，是否知羞恥。「男人冇用唔緊要，做人最緊要有自知之明」、「全世界為你而轉，講錯，係全宇宙先正確。你住緊人哋間屋仲咁多嘢講？」、「覺得外父好慘，兩個女婿樓都買唔起痴外家住，宜家仲要比女婿嫌棄」。

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其他網友回應：

同老婆搬遠小小，找個兩房一廳，5千零蚊，個個都開心

點解你唔返去父母屋企住，而去外父外母屋企住

男人老狗咁廢，係搬就快啦，阻住人地安寧生活

點解你唔搬，要人地搬呢？你剛出世果陣都係日喊夜喊，希望冇人埋怨過你啦。爭廁所就緊係先到先得架啦，你趕咪早d起身去廁所囉。都係果句，貧賤夫妻百事哀

儲錢買樓應該結婚前就做啦，仲講到自己係受害人

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記者：李兆明