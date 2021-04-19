Airbnb冀增數百萬新租盤　應付旅遊復甦需求

出租住宿民宿網站平台Airbnb將增加數百萬的新租盤，以應付在新冠肺炎疫情受控後，旅遊即將復甦的需求。

據《CNBC》報道，Airbnb行政總裁Brian Chesky表示，為滿足未來幾年的需求，公司除了目前所擁有的400萬個租盤，將需要更多新租盤。「Airbnb的訪客將會比現在接待的客人還多，因為我們認為旅行將會出現反彈，我們正努力獲取更多新租盤。」

報道指出，隨著越來越多美國人接種疫苗，而且各州放寬限制，旅遊業需求亦遂漸上升。不過，Airbnb與傳統旅遊業的營運模式有所不同，公司需依靠業主向客人開放房屋，因此Airbnb需增加的是業主數量，而不是房地產或增加航班以滿足需求。

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責任編輯：黎淑雯

