【美股分析】料股價三年可升七成 富瑞分析師三大原因看好亞馬遜

富瑞（Jefferies）分析師Brent Thill 上周發表報告，指電商龍頭亞馬遜 (AMZN) 股價可望在3年後升至5,700美元，潛在升幅達70%。不過，他指亞馬遜受惠去年疫情推動電商業務，高基數效應或會影響未來數季表現。

然而，他看好亞馬遜未來將受惠三大業務，首先是雲端業務AWS。Brent Thill指愈來愈多企業將運算工作轉移至雲端，故AWS將成亞馬遜最具價值的業務，未來該業務價值或可達1.2萬億美元，而現時達萬億市值規模的公司只有蘋果、微軟及Google母公司Alphabet。

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其次他看好亞馬遜的廣告業務。他指亞馬遜廣告甚具潛力，3年後業務價值將達6000億美元，而亞馬遜亦會成為僅次於Google和Facebook的全球第三大廣告商。他之所以看好廣告業務，全因大部份產品搜尋都是透過亞馬遜進行，而非Google及Facebook，未來將有不少未有在亞馬遜銷售商品的公司，亦會在平台投放廣告，如旅遊服務甚至是汽車銷售。

最後他亦點評亞馬遜的核心電商業務，指3年後業務價值將達1萬億美元，當中7000億美元來自第三方銷售業務，因他亦為疫情已令消費者更依賴電商。不過，他亦指科技巨擘受監管議題影響，加上近日出現的倉庫工運事件，故短期內亦面臨挑戰，惟亞馬遜旗下三大業務皆處發展初期，值得買入長綫持有。

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