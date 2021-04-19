【阿斯利康疫苗】歐盟考慮棄用 嫌交唔足貨

▲ 歐盟或考慮棄用阿斯利康疫苗，有執委表示歐盟尚無與阿斯利康簽約進一步合作的決定。

各地相繼出現接種阿斯利康疫苗後出現血栓的個案，歐盟多國只為特定年齡群體接種。藥廠至今僅向歐盟交付的阿斯利康疫苗，約為最初承諾交貨量的四分之一。歐盟或考慮棄用阿斯利康疫苗，有執委表示歐盟尚無與阿斯利康簽約進一步合作的決定。

【阿斯利康疫苗】批歐盟阻交付 澳洲接種進度嚴重落後 【下一頁】

歐盟向阿斯利康（Astrazeneca）訂購大量新冠疫苗，原定今年首季可交付約1.2億劑疫苗，但阿斯利康僅能向歐盟交付其中3,000萬劑。阿斯利康原定於今年第二季需交付的1.8億劑疫苗當中，只有其中7,000萬劑已交付。

負責歐盟內部市場事務的執委布雷頓（Thierry Breton）周日（18日）表示，對於歐盟與阿斯利康進一步簽署合約的計劃，目前仍無定論（nothing is decided）。

布雷頓批評阿斯利康一直未能如期交貨，並表示：

我們講求實際，我在疫苗這方面最優先考慮的事，就是確保與我們簽約的公司準時交貨。 （We're pragmatic. My priority, as far as the vaccines are concerned, is to ensure that the firms we have contracts with deliver them punctually.）

歐盟目前已訂購23億劑新冠疫苗，但仍繼續與各大藥廠洽購更多疫苗。布雷頓強調目前與阿斯利康的合約未有定論，但表示增購疫苗的決定並非取決於流行病學或醫學因素。

丹麥宣布永久停用阿斯利康疫苗 女高官發布會上突暈倒（有片） 【下一頁】

另外，法國工業部長呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）上周五（16日）表示，歐盟尚未與阿斯利康及強生（Johnson & Johnson）商討新合約，但已和輝瑞與Moderna商議。她認為歐盟雖然尚未正式決定，但極有可能不再訂購阿斯利康疫苗。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示，輝瑞與BioNTech是可靠的夥伴，稱計劃於明年及後年增購18億劑輝瑞疫苗。

責任編輯：鄭錦玲