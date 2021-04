【阿斯利康疫苗】歐盟考慮棄用 嫌交唔足貨

各地相繼出現接種阿斯利康疫苗後出現血栓的個案,歐盟多國只為特定年齡群體接種。藥廠至今僅向歐盟交付的阿斯利康疫苗,約為最初承諾交貨量的四分之一。歐盟或考慮棄用阿斯利康疫苗,有執委表示歐盟尚無與阿斯利康簽約進一步合作的決定。

歐盟向阿斯利康(Astrazeneca)訂購大量新冠疫苗,原定今年首季可交付約1.2億劑疫苗,但阿斯利康僅能向歐盟交付其中3,000萬劑。阿斯利康原定於今年第二季需交付的1.8億劑疫苗當中,只有其中7,000萬劑已交付。

負責歐盟內部市場事務的執委布雷頓(Thierry Breton)周日(18日)表示,對於歐盟與阿斯利康進一步簽署合約的計劃,目前仍無定論(nothing is decided)。

布雷頓批評阿斯利康一直未能如期交貨,並表示:

我們講求實際,我在疫苗這方面最優先考慮的事,就是確保與我們簽約的公司準時交貨。

(We're pragmatic. My priority, as far as the vaccines are concerned, is to ensure that the firms we have contracts with deliver them punctually.)