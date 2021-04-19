美團新一代自研無人配送車已在北京運營 可應付24小時營運需求

無人車發展飛快，漸漸已可在生活實際應用。美團公布新一代自研無人配送車，已在北京順義正式運營，預計未來3年會在北京順義、亦莊以及深圳等多地區和城市實現外賣、買菜、閃購等無人配送服務。

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美團新一代自研無人配送車在不同方面都有所改進，裝載量達150kg，容積近540L，時速最高20km/h。經過5年的測試和運營，通過整車性能、綜合耐久、低溫寒區環境等31個項目測試，自動駕駛技術更成熟，性能更穩定，能適應全天24小時運營需求，城市道路續駛里程達到80km，能感應150米外障礙物並自動減速。同時，通過安全設計等五個維度，搭建運營過程中事前預防、事中監督、事後處置的全流程安全體系，確保無人配送過程中的安全性。

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配送車落地之前，美團無人配送已積累自動駕駛經驗。去年為應對疫情影響，美團率先在北京順義落地無人配送服務，這也是美團無人配送車在室內、園區配送用戶實際訂單後，首次在公開道路進行配送。截至目前，無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里。

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責任編輯：陳楚琨