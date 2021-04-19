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【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀

商業 17:30 2021/04/19

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公眾由即日起可在Klook免費登記參觀Art Central 2021。

香港藝術周的重點盛事Art Central 2021即將於5月20至23日舉行，公眾由即日起可在Klook免費登記，揀選參觀時段。

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今屆Art Central 2021與大華銀行合作，在香港會議展覽中心雲集來自多個亞洲革新畫廊、國際知名藝術大師的精心傑作。展品包羅萬有，包括水墨、畫作、攝影作品、影像作品及雕塑等。４天展期當中，除了有藝廊展覽，亦有大型裝置藝術和講座等。同時，今年亦特設全新線上平台Art Central Capsule 2021，透過數碼形式，公眾可以於網上世界裡虛擬參與展會。

觀眾須預先登記，經確認後才可免費入場。是次活動由Klook作為獨家官方指定登記平台，現正接受免費登記，可於公眾展覽期間揀選參觀時段。

展覽日期及時間：

  • 5月20日（星期四）：2-4 pm / 4-6 pm / 6-8 pm
  • 5月21日（星期五）： 2-4 pm / 4-6 pm / 6-8 pm
  • 5月22日（星期六）：11 am-1 pm / 1-3 pm / 3-5 pm / 5-7 pm
  • 5月23日（星期日）： 11 am-1 pm / 1-3 pm / 3-6 pm

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責任編輯：葉泳珊

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