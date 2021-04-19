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【鐵塔業績】中國鐵塔首季多賺17%至17億元 收入升逾7%

股市 17:11 2021/04/19

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中國鐵塔首季多賺17%。

中國鐵塔 （00788） 公佈，首季營業收入按年增長7.4%至211.5億元（人民幣，下同），EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）錄得155.5億元，按年升7%；純利按年增長17%至16.94億元。鐵塔今日績前收報1.18元，升2.6%，成交6.6億元。

中國鐵塔首季的運營商業務收入為198.22億元，按年增長4.6%，其中塔類業務收入為188.36億元，按年增長3.9%，室內分佈式天線系統（室分）業務收入為9.86億元，按年增長20.4%。

跨行業業務收入則為8.79億元，按年增長55%；能源經營業務收入為3.77億元，按年增長225%。

營運數據方面，截至今年3月底，中國鐵塔塔類站址達202.7萬個，較去年底淨增4000個，塔類租戶為339.7萬戶，增3.6萬戶，塔類站均租戶1.68戶，較去年底的1.66戶也有提升。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 中國鐵塔（00788）

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