【筍工推介】不用大學畢業 只要有相關文憑或高級證書即可申請 房屋署請土力工程技術主任

在現時失業率如此高的情況，要不用高學歷且薪酬不錯，想必有一定困難，但如果你是土木工程學的人士，以下這份工作有薪酬不錯又對學歷要求不高的條件。房屋署請土力工程技術主任，起薪點為22725元，頂薪點更達44555元，並且是公務員職位。有意申請的人士請注意，截止申請日期為4月30日。

詳情如下：

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申請手續：

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



申請人必須於2021年4月30日或之前將填妥的申請表送達房屋署委任分組（見下述聯絡地址）。請在信封面上註明「申請技術主任（土力工程）職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。



持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人請於2021年5月7日或之前把修業成績副本及證書副本郵寄到下述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號，以便進行學歷評審。



申請人如遲交、未填妥申請表格、以傳真或電郵遞交申請、未能在申請表格提供申請本職位所需的資料、或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位所規定的入職條件，申請書將不獲受理。



申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

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責任編輯：羅浩濂