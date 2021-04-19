Clubhouse完成C輪融資 估值或達40億美元

近期備受歡迎的語音社群平台Clubhouse繼於年初完成 B 輪融資 ，近日宣布完成 C 輪融資 ，並由矽谷創投公司 Andreessen Horowitz（a16z）合夥人 Andrew Chen 領投，包括DST Global、Tiger Global以及Elad Gil參與這一輪融資，但則未透露融資金額。

有報導指出，這將幫助團隊投入在地化發展，並且開發更多功能，也啟動包括Creator First加速器等計劃進一步幫助創作者獲利。事實上，由於平台成長速度超出預期 ，服務背後所需的伺服器於過去數月則勉強支撐，亦超出成立初期小型團隊所建構的演算法。

Clubhouse自去年3月推出iOS平台測試版，並依照主題建立房間（room），人們便可透過語音方式進行即時交流，而不同房間所談論的話題亦非常多樣化。Clubhouse的熱潮更於 Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk） 等名人參與下爆紅 ，亦吸引其他社交媒體如Facebook和Twitter均推出類似產品。

今年Clubhouse 的團隊規模則擴大了3倍 ，近期更推出Payments新功能測試，讓創作者獲得 100%贊助款項以獲得報酬，而5月會推出Android版本。彭博社報導 ，Clubhouse估值或達到40億美元 。

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責任編輯：陳子謙