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【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億

股市 17:19 2021/04/19

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美團配股連發債，將合共集資超過760億元。

美團 （03690） 配股連發行可換股債券，大舉從市場集資100億美元，較美團2018年在香港IPO淨集資規模多約一倍。據銷售文件，美團擬以先舊後新方式配售1.87億股，每股配售價介乎265至274元，較美團今日收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資512億元，連同騰訊另外認購4億美元，配股集資額達543億元。美銀及高盛為聯席全球協調人。

美團早前CCASS異動引關注，市值逾800億股份轉入CCASS當中，引起外界關注是否涉及股東配股。最新銷售文件顯示，美團配股擬以先舊後新方式進行，由主要股東騰訊借出股份。同時騰訊 （00700） 將按照配股價，額外認購價值4億美元（約31.2億港元）美團新發行股份。

美團發布L4級自動駕駛無人配送車　未來3年在北京深圳送外賣【下一頁】

另據相關文件披露，美團計劃發售兩部分總價30億美元（約234億港元）的無息債券，意味配股連同發債，美團將合共集資逾760億元。

美團集資擬用於技術創新，包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機遞送等，以及一般公司用途。

美團今日收報289.2元，跌0.3%，成交56億元。

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港股 美團－W（03690） 集資 配股 配售

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