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埃及火車出軌釀最少11死 1個月內第3次（多圖有片）

環球社會熱點 17:29 2021/04/19

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全球民眾近來接連聽聞火車事故的壞消息。繼台灣太魯閣火車出軌事故後，埃及周日（18日）亦發生同類火車翻側事故，最少造成11人死亡。埃及當局仍在調查火車翻側原因，有傳媒指事後10名埃及官員被捕。是次為埃及1個月內，第3起火車大型事故。

埃及要求先賠錢再交還長賜號  扣船索償71億 【下一頁】

周日事故造成最少11人死亡，98人受傷，埃及衛生局派出逾60輛救護車救援。衛生局發言人穆賈希德（Khaled Megahed）接受當地電視台採訪時指，大部份傷者都是中度及輕度受傷，只有少數人情況嚴重。有人在社交網絡平台Twitter上載影片可見，事故中死者和傷者，散落在路軌周圍，還有不少人自發協助救援。

影片

埃及鐵路局發表聲明表示，一架從開羅（Cairo）開往曼蘇拉（Mansoura）的列車，於周日下午13時54分，共有4節車廂在圖赫市（Toukh）附近出軌。鐵路局指仍在調查事故起因。歐洲新聞台（Euronews）報道引述埃及當局指，10名鐵路局官員事後被捕，包括火車司機及其助手。

事故現場情況

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是次為埃及1個月內發生的第3次大型火車事故，上月25日在索哈傑省（Sohag）泰赫塔市（Tahta），曾有兩架火車相撞，造成最少32人死亡，165人受傷。埃及當局調查後表示，事故由員工疏忽造成。由於鐵路設備維護和管理不善，埃及每年都會錄得過百宗火車事故。

責任編輯：李俊儀

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