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【PDF之父】Adobe聯合創辦人Charles Geschke逝世　曾參與PDF格式研發

科技 17:50 2021/04/19

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Adobe今（19日）發表聲明，透露當年曾參與Adobe PDF格式開發、Adobe共同創辦人Charles Geschke離世，享年81歲。

由Adobe所推出的PDF格式是現時大部分文件採用的格式。而Adobe今（19日）發表聲明，透露當年曾參與Adobe PDF格式開發、Adobe共同創辦人Charles Geschke離世，享年81歲。

【中小企教室】Adobe Acrobat推電子簽名功能　助小型企業數碼化

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Adobe官方證實，公司聯合創辦人Charles Geschke（人稱 Chuck） 已於美國當地時間4月16 日辭世。在1982年時，Geschke和他Xerox Palo Alto研究中心的同事John Warnock共同創立Adobe。在1986到2017 年間，先後擔任過營運總監、總裁和董事會主席的職務。

Geschke第一款研發的軟件是PostScript，用於在紙上打印文本和圖像，引發了圖書出版業的革命。與此同時，一直被廣泛應用至今的PDF、電子文書處理軟件Acrobat、圖形製作軟件Illustrator、影像處理軟件Photoshop，以及圖像設計、影片編輯與網頁開發軟件Premiere Pro都是由他開發。

Adobe行政總裁Shantanu Narayen在寫給員工的電郵中表示，這是整個Adobe和科技產業的巨大損失，Charles Geschke引導業界數十年，是業界英雄和導師。

責任編輯：曾曉汶

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