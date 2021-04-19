【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！

買樓租樓都最怕找到不好的裝修公司，一步錯，日後生活都過得辛苦。近日有網民於社交媒體發文抱怨，指自己找舊同學裝修，受了一肚子的氣還裝修爛尾。

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樓主在12月開始裝修，最後因為爛尾到現在仍未完成。他找的裝修師傅是舊同學，一心以為同年齡方便溝通。誰知道出來的成果事與願違，還受了一肚子的氣。舊同學包辦的東西沒有一樣可以接受，最後同學還帶着自己的拍擋和樓主耍無賴，令樓主無語。而且舊同學的訂金要收50％，網民後來才知道是十分不合理。

十大伏位：

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網民直言，樓主真的好慘，遇上一個「唔熟唔食」的舊同學。給了20萬，最後得到的是空間扭曲了的單位。如果他是樓主，看到家裏變成這樣也會大哭，第一次看師傅安裝按鈕板成這樣！若果是水泥問題，也能怪師傅的手工不行，但是按鈕板是這樣，真的令人無語！

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有人指師傳全包水電的話，20萬其實真的不貴。只可惜手工不行，看着不用多久就很快需要重新裝修了。網民同意他的說法，手工差的師傅碰過全屋水電，樓主要小心將來可能會漏水漏電了。

裝修圖片：

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責任編輯：張瑋婷