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【母親節】英女王最愛朱古力品牌Charbonnel et Walker    推兩款母親節日禮盒

商業 17:00 2021/04/19

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母親節將至，Charbonnel et Walker將於本年度母親節推出兩款節日限定朱古力禮盒。

母親節將至，Charbonnel et Walker將於本年度母親節推出兩款節日限定朱古力禮盒。每款由338元起/200克裝。兩款限定禮盒分別為彩色圓盒裝與黑白心型盒裝。包括維多利亞港上的帆 船、各式美豔的蘭花與及香港常見的鸚鵡與中華白海豚。其中心型盒裝的黑白設計，品牌特意安排，讓子女自由發揮藝術細胞，在禮盒上自行填上色彩，為母親送上獨一無二的禮物。

該品牌新推出的「牛奶及松露朱古力母親節禮盒」，售價為368元/225克。另有「繪畫我心粉紅香檳朱古力禮盒」，售價為338元/200克。

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兩款母親節限定禮盒已經在品牌網站上架，並由4月30日起，於中環太子大廈及The Murray酒店設立的品牌期間限定店限量發售。

另外，為慶祝推出母親節心型香檳朱古力禮盒，Charbonnel將於品牌 Instagram 專頁舉行推廣活動，市民在 Instagram 上載自家填色設計作品，最有創意的客人有機會贏取價值3,000元的獎品。

責任編輯：馬意文

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