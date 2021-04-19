  • 23°C
香港時間 : 2021419日 (一) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】 攜程9961來港上市有望吸引更多亞洲投資者 內地旅遊業逐步收復失地近95%

股樓投資 18:14 2021/04/19

分享：

攜程集團（09961） 今日掛牌，加入中概股隊列，而首日股價表現亦未有令人失望，携程今日開報281元，較招股價268元，高4.9%，並以貼近高位280.2元收市，一手帳面賺610元。集團首席執行官孫潔在網上會議表示，於香港第二上市期望可增加品牌效應，認為以往在美國上市較多歐美投資者，而現時將可擴大投資者基礎，吸引更多亞洲投資者，對未來發展具正面支持作用。

盡管持續一年多的新冠疫情嚴重打擊旅遊業，不過現在已逐步收復失地，在過去的清明節假期業績亦已回復至疫情前大約95%水平。孫潔指出，清明節假期有很多產品銷售錄得雙位數增長，「五一黃金周」長假期即將來臨 ，集團正積極準備 ，相信有很多家長會帶兒女旅遊，預料產品銷售走勢向好。

【大行報告】中金料內地第二季疫苗接種率續升　關注藥企估值修復機會　看好7大醫藥股 【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

攜程聯合創始人兼董事會執行主席梁建章亦表示，疫情對行業的影響正逐步減少 ，去年推出直播的方式，深耕內容，在很多方面都作出嘗試，相信長遠來說會有更多人嘗試以新方式接觸旅遊產品 ，商務旅遊於疫情後會是很好的機會。此外，梁建章又指出，集團未來會持續提升服務內容及品質、促進增量，包括使用直播帶貨、信息流等， 並會打造以旅遊營商樞紐為核心的行業生態等。

內地早前引述攜程數據所顯示，截止4月14日 ，透過攜程預訂「五一黃金周」 時的機票、酒店、門票、租車的訂單量 ，較2019年同期分別按年增23%、43%、114%、126%。

攜程旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度(09888)  持有11.5%股權為公司第一大股東，創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊(00700)大股東Naspers持股約5.5%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳子謙

香港 IPO 港股 攜程集團－S（09961）

下一篇文章

【美股分析】料股價三年可升七成 富瑞分析師三大原因看好亞馬遜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇