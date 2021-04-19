【新股IPO】 攜程9961來港上市有望吸引更多亞洲投資者 內地旅遊業逐步收復失地近95%

攜程集團（09961） 今日掛牌，加入中概股隊列，而首日股價表現亦未有令人失望，携程今日開報281元，較招股價268元，高4.9%，並以貼近高位280.2元收市，一手帳面賺610元。集團首席執行官孫潔在網上會議表示，於香港第二上市期望可增加品牌效應，認為以往在美國上市較多歐美投資者，而現時將可擴大投資者基礎，吸引更多亞洲投資者，對未來發展具正面支持作用。

盡管持續一年多的新冠疫情嚴重打擊旅遊業，不過現在已逐步收復失地，在過去的清明節假期業績亦已回復至疫情前大約95%水平。孫潔指出，清明節假期有很多產品銷售錄得雙位數增長，「五一黃金周」長假期即將來臨 ，集團正積極準備 ，相信有很多家長會帶兒女旅遊，預料產品銷售走勢向好。

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攜程聯合創始人兼董事會執行主席梁建章亦表示，疫情對行業的影響正逐步減少 ，去年推出直播的方式，深耕內容，在很多方面都作出嘗試，相信長遠來說會有更多人嘗試以新方式接觸旅遊產品 ，商務旅遊於疫情後會是很好的機會。此外，梁建章又指出，集團未來會持續提升服務內容及品質、促進增量，包括使用直播帶貨、信息流等， 並會打造以旅遊營商樞紐為核心的行業生態等。

內地早前引述攜程數據所顯示，截止4月14日 ，透過攜程預訂「五一黃金周」 時的機票、酒店、門票、租車的訂單量 ，較2019年同期分別按年增23%、43%、114%、126%。

攜程旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度(09888) 持有11.5%股權為公司第一大股東，創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊(00700)大股東Naspers持股約5.5%。

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責任編輯：陳子謙