增設室內場所、加入玻璃倒錐天窗設計等 荃灣西樓角花園重建後成全新休閒活動空間

發展局局長黃偉綸於周日(18日)發表網誌，指位於荃灣市中心的西樓角花園經重建後，變身為公眾休閒活動空間，增設室內場所舉行不同活動、加入玻璃倒錐天窗設計及採用綠化元素等等，令區內市民多個好去處。

當區一直要求增設位置便利的室內場所，以舉辦中、小規模活動，故建築師特別在平台花園下興建一間多用途活動室和一個有蓋多用途場地，以配合社區的需要。走進室內空間，前廳設有一個別具特色的玻璃倒錐天窗。倒錐天窗是整個項目的設計焦點，不但有助通風，引入日光照明，還把室外的環境帶入室內，增加空間感。

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西樓角花園建於1987年，佔地2,748平方米；雖然鄰近荃灣港鐵站，但由於缺乏與港鐵站出口及區內行人天橋網絡同一水平的直接通道，使用率一直偏低。重建工程2016年11月展開，故當中主要考量，是如何把隱藏在大廈群中的公園打開，讓它重現大家眼前。建築署建築師盧宜璋說，重建前的公園被大廈包圍之外，四邊均有一幅2.5米高的圍牆，建築師藉重建拆掉圍牆，改以約一米高的綠化屏障把公園和附近道路隔開，令景觀更開揚，社區空氣更流通。

為解決進出西樓角花園的不便，建築署把半個公園升高，興建一個平台花園，連接區內行人天橋，直通港鐵站出入口，令公園四通八達。公園其中一條接駁天橋為設計獨特的行人吊橋，吊橋連接青山公路現有行人天橋，直達交通交匯處或巴士總站。由於公園分上下兩層，兩旁均增設多條樓梯，方便市民上落。

建築師在重建項目上引入綠色建築設計，融入綠化元素，例如在公園中央設置攀爬植物網，以增加綠蔭；精心設計的整體規劃，還包括保留園內13棵原有的樹木，渉及不同品種，並栽種灌木和草地，為市民提供遮蔭的地方，亦為荃灣鬧市營造一片綠洲。

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責任編輯：潘曉豐