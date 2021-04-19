【騰訊700】大摩花旗兩原因齊削騰訊目標價　投行料騰訊首季業績如何？

▲ 大摩花旗兩原因齊削騰訊目標價 投行料騰訊首季業績如何？

騰訊 （00700） 5月20日才公布第一季業績，券商提早一個月發布騰訊首季業績預測，花旗、大摩都指騰訊在手遊和廣告收入增長前景受高基數和教育廣告新規而放慢，齊齊調低騰訊目標價。花旗將騰訊目標價由834元降至808元，大摩就將騰訊目標價由820元削至800元。

騰訊今早股價低開，早市曾升2%至644元，惟反覆轉弱，騰訊全日收報627元，跌0.8%，成交128億元。

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大摩：高基數上穩定增長

大摩預計，騰訊首季收入約1317億元（人民幣，下同），相當於按年增22%，非國際會計準則（non－IFRS）溢利按年增21%至328億元人民幣，分別與市場平均預期相同和低6%。

大摩因應《地下城和勇士（DnF）》、《英雄聯盟：激鬥峽谷 （League of Legends： Wild Rift）》手遊內地推出時間不確定性增加和潛在監管風險，調低騰訊全年收入預測，但料全年non－IFRS經營溢利仍可增22%。

在廣告收入方面，大摩提及內地對教育廣告規管收緊、新疆棉事件、中共建黨100年對內容批准謹慎等，料首季仍可增長21%，全年分部收入增長預測就削3%。

大摩指出，經調整各項估算後，最新目標價相當於騰訊2022年non－IFRS盈利的34倍，為騰訊近5年估值中位。

花旗：行業監管令市場對騰訊估值審慎

花旗對騰訊基本面分析和大摩大同小異，該行料騰訊首季收入按年升22%至1315億元，non－IFRS盈利升16%至314億元。

花旗指出，市場已預期手遊收入增長從去年高基數回落，而部分綜藝節目和電視劇的播出時間不確定，服裝和在線教育商預算受影響，都令廣告收入增長未如之前預期。

該行雖然因最新預測數字降低騰訊目標價，指出行業監管壓力下，市場對騰訊估值會審慎，但長線基本面未受動搖。

富瑞：改革事業群可提交內容潛力

富瑞就預期，首季騰訊收入增長24%至1338億元，non－IFRS盈利升21%至328億元。

富瑞指出，騰訊上周改組平台與內容事業群（PCG）組織架構和人事調整，該行認為影片化是社交平台發展關鍵，重組事業群可解放不同內容呈現方式的潛力。

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編輯：麥德銘