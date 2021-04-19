  • 24°C
香港時間 : 2021419日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】MPF五強達近七成MPF市佔率 穩袋逾百億收入

Hot Talk 16:39 2021/04/19

分享：

雖然首季3間銀行呈走資，但並未扭轉MPF的10大排行榜。

雖然強積金（MPF）3月份表現已轉升為跌，連升5個月的旺勢已斷纜，但據退休金專家、積金評級公司的最新統計，MPF總資產值為11693億元。5大服務提供者的市場佔有率維持69.8%，如以10大供應商衡量，更高達92.6%。再按基金平均開支比率（FER）現為1.45%，市料經營者穩袋170億元。假如只以5大營辨商來看，而其市場份額近七成計，由此推斷5強共賺約118億元收入。

10大MPF，吸資額差幾遠？

MPF十強吸資額比併

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，截至今年3月底止，以服務提供者管理的MPF計算，即使首季滙豐（HSBC）錄得淨流失約5.8億元，但仍穩佔5強之列。此外，首3個月銀行續現MPF走資，恒生（00011）及東亞（00023）呈淨流失，反而宏利及永明金融吸資最勁，延續過往「銀行退、保險商進」的勢態。

首季中港股MPF最受捧【下一頁

專家相信主因是保險代理提供較貼身的服務，例如代客辦理整合帳戶等繁鎖手續，有助跳槽客把供款轉往個別保險商。不過，即使3間大銀行呈走資，卻未有扭轉10大的排名榜，單以5強來看，依次仍為宏利、滙豐、永明金融、友邦（01299）及中銀保誠。

相關文章：【MPF】積金局強調eMPF平台構建如期進行 未受盈科或售業務影響

【MPF】上月MPF蝕59億 受託人穩賺169億

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 保險公司 強積金 退休組合

上一篇文章

【大行報告】大摩點評11隻物管股指行業獲政策扶持前景正面　首選邊3隻？

下一篇文章

【騰訊700】大摩花旗兩原因齊削騰訊目標價　投行料騰訊首季業績如何？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【美股市況】美股三大指數齊升　道指一周升400點納指一周升1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）