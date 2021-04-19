【MPF】MPF五強達近七成MPF市佔率 穩袋逾百億收入

▲ 雖然首季3間銀行呈走資，但並未扭轉MPF的10大排行榜。

雖然強積金（MPF）3月份表現已轉升為跌，連升5個月的旺勢已斷纜，但據退休金專家、積金評級公司的最新統計，MPF總資產值為11693億元。5大服務提供者的市場佔有率維持69.8%，如以10大供應商衡量，更高達92.6%。再按基金平均開支比率（FER）現為1.45%，市料經營者穩袋170億元。假如只以5大營辨商來看，而其市場份額近七成計，由此推斷5強共賺約118億元收入。

10大MPF，吸資額差幾遠？

▲ MPF十強吸資額比併

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，截至今年3月底止，以服務提供者管理的MPF計算，即使首季滙豐（HSBC）錄得淨流失約5.8億元，但仍穩佔5強之列。此外，首3個月銀行續現MPF走資，恒生（00011）及東亞（00023）呈淨流失，反而宏利及永明金融吸資最勁，延續過往「銀行退、保險商進」的勢態。

首季中港股MPF最受捧【下一頁】

專家相信主因是保險代理提供較貼身的服務，例如代客辦理整合帳戶等繁鎖手續，有助跳槽客把供款轉往個別保險商。不過，即使3間大銀行呈走資，卻未有扭轉10大的排名榜，單以5強來看，依次仍為宏利、滙豐、永明金融、友邦（01299）及中銀保誠。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪