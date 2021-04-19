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【MPF】打工仔首3月搬58億買MPF股票基金

Hot Talk 20:00 2021/04/19

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雖然首季3間銀行呈走資，但並未扭轉MPF的10大排行榜。

雖然強積金（MPF）3月份表現已轉升為跌，連升5個月的旺勢已斷纜，但據退休金專家、積金評級公司的最新統計，MPF總資產值為11693億元。5大服務提供者的市場佔有率維持69.8%，如以10大供應商衡量，更高達92.6%。再按基金平均開支比率（FER）現為1.45%，市料經營者穩袋170億元。假如只以5大營辨商來看，而其市場份額近七成計，由此推斷5強共賺約118億元收入。

10大MPF，吸資額差幾遠？

MPF十強吸資額比併

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，截至今年3月底止，以服務提供者管理的MPF計算，即使首季滙豐（HSBC）錄得淨流失約5.8億元，但仍穩佔5強之列。此外，首3個月銀行續現MPF走資，恒生（00011）及東亞（00023）呈淨流失，反而宏利及永明金融吸資最勁，延續過往「銀行退、保險商進」的勢態。

首季中港股MPF最受捧【下一頁

專家相信主因是保險代理提供較貼身的服務，例如代客辦理整合帳戶等繁鎖手續，有助跳槽客把供款轉往個別保險商。不過，即使3間大銀行呈走資，卻未有扭轉10大的排名榜，單以5強來看，依次仍為宏利、滙豐、永明金融、友邦（01299）及中銀保誠。

另外，駿隆今天公布強積金（MPF）市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（24.7%）、滙豐（18.5%）及永明（10.4%）。 於過去12個月，永明（+1.1%）及宏利（+0.7%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-1.0%）的市場佔有率則下滑最多。

對於MPF整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指：「自今年年初至今，股票資產連續3個月錄得淨流入共58億元，當中3月份單月淨流入更達32億元，主要流向美國（8.9億元）、亞洲（8.4億元）、大中華（7.8億元）及香港（5.8億元）股票資產；惟相對於強積金回報表現，成員的資產轉換明顯滯後。根據駿隆強積金表現指數，股票基金於3月的回報表現為-1.2％，但當月卻錄得32億港元資產淨流入。」

相關文章：【MPF】積金局強調eMPF平台構建如期進行 未受盈科或售業務影響

【MPF】上月MPF蝕59億 受託人穩賺169億

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 保險公司 強積金 退休組合

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