【新股IPO】京東為大股東 內地二手電子產品平台愛回收計劃6月初赴美上市　

近期美股大熱，不少中資企業亦頻頻傳出到美國上市。消息指京東（09618）為最大股東的內地電子產品回收交易平台愛回收，正計劃在今年6月初於美國進行IPO，集資5億至10億美元。據指，愛回收冀透過今次上次獲得40億至50億美元估值目標，並已聘請美國銀行及高盛安排上市事宜，料5月中會提出。

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愛回收在今年2月完成一輪2億美元的上市前融資，京東亦有份投資。京東在2019曾表示，旗下二手商品交易平台「拍拍」將與愛回收作戰略合併。

除了京東，據愛回收網站顯示，晨興創投、世銀、天圖資本、凱輝基金等均為其上市前投資者。

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記者：張以正