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【搜游食誌@iM網欄】香港「大班樓」奪冠　亞洲50最佳餐廳公佈

名人薈萃 16:24 2021/04/19

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早前公佈2021亞洲50最佳餐廳的得獎名單及排行榜，令到香港餐飲界業內人仕興奮不已，因為香港摘取了2個奪冠的榮譽；第1項就是首次以粵菜餐館成為亞洲50最佳餐廳之首，力壓群雄的「大班樓」，亦已經是連續9年被評選為全亞洲50最佳餐廳之列，實力不容置疑。

大班樓是首家首次以中國粵菜榮登全亞洲50最佳餐廳榜首，招牌菜 - 雞油花雕蟹蒸陳村粉。

另一項冠軍, 是香港共有11家餐飲食肆獲選為全亞洲50最佳之列。評審委員會都是業界精英所組成，一份有公信力及認授性的成績單，2021年度香港就此項譽為「奧斯卡」級的榮譽中，獲得最多50最佳殊榮的城市。對飽受社運和新冠狀病毒連環夾擊的餐飲業，不單是一份鼓勵和榮耀，喚醒我們再次認真去了解及學習「粵菜」，更反映了香港人的生活文化，精緻、講究、革新而不失傳統神髓。

星加坡藉賴思瑩Angela獲選為2021年亞洲最佳甜點主廚（相片於Tairroir官網截圖）

若大家細看得獎名單，不要少看台灣，他們亦有5家入圍，列入50佳名單上，他們每家食肆都備有感動人心的創業故事和經營理念。還有2021亞洲最佳甜點廚師，亦是台灣態芮酒店的賴思瑩摘下后冠，小妮子原來是由新加坡移居台灣工作，加入這家年青企業。獲獎臺灣餐飲企業，當然有大家好熟悉的江振誠，旗下的RAW、日本過江龍的祥雲龍吟、東京米芝連Florilege的姊妹店Logy、香港出生的「林泉」創意經營的MUME，還有來自星加坡的JL Studio。以上6所獲獎餐廳都是有一個獲評審委員讚賞的共通點，大家可觀察到嗎？

Angela的鳳梨酥就是跳出框架的創作。

Angela賴思瑩滿臉掛著自信和甜絲絲的笑容，她那份愉悅敬業精神，全然融合在她的甜點作品中，甜點往往被視為一頓美食的Happy Ending，主理甜點的廚師如果沒有那份熱愛工作的樂業心情，又怎可能在創作中滲著歡樂的無形調味呢？她的獲獎感言中令我再次確定品牌的持續性就是要不斷創作，尋求突破，清晰自己的定位，找出「原創」的優勢，她感謝行政總廚何順凱的信任，鼓勵她採用臺灣當地食材，支持她破格將鹹味、苦味都融入她的甜點創作中。其中一道Signature鳳梨酥，看過後、嚐過後，讀者們一定對甜品師有另一番評價。年紀輕輕的她悟出「Life is never ending learning experience」，成功的品牌要持續承傳下去又豈可光食老本呢？

logy的茶碗蒸是主廚田原諒悟，全採用台灣本地食材，如畫作般展示食物型態。

5家獲選為亞洲50最佳臺灣餐廳的運營模式都有一個不謀而合之處，「不時不食、就地取材」。不管日本、法國、星加坡或其他亞洲料理，他們都致力創新，但絕不會濫用一堆進口貴價食材，招攬生意，浮誇「高富帥」都不是他們的一杯茶！各位主理人都費盡心思，深入瞭解臺灣食材的歷史及文化淵源，選上適時入饌的材料，菜式不單帶著令人回味的食味，最重要是帶著那份道地文化的臺灣味，返璞歸珍，善用大地之母的天地資源，老饕們更深明愈簡單的材料，愈考起師傅！

這個金萡魚子醬海膽撻完全是四季酒店龍景軒的失敗之作！

著名食評人劉健威和蔡瀾先生都多次指出，好多餐廳主理人或廚師，對食材不求甚解，硬將魚子醬、松露、金萡、鮑魚等材料，夾雜在菜式中，完全不理解食物的兼融性，味道的搭配。將尋常人家的廣東點心變得「堅離地」，一盎兩件接地氣的普羅生活，完全失去那份文化「本性」，猶如時裝，並不是所有頂尖名牌都穿戴上就是「美好」。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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