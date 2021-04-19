以色列取消戶外口罩令 學校全面復課

新冠疫情大流行以來，戴口罩已經成為生活一部分，相信不少人早已習慣，但以色列民眾卻需要作出改變。以色列接種新冠疫苗速度領先全球，目前以色列16歲或以上民眾有約81%已接種兩劑輝瑞疫苗，當地新冠病毒感染率及住院率均大幅下降。以色列政府於周日（18日）取消戶外口罩令，民眾於室外地方無須配戴口罩，為恢復正常生活邁出一步。

以色列研究﹕南非變種病毒或可「突破」輝瑞疫苗 【下一頁】

以色列16歲或以上的人士中，81%已完成接種兩劑輝瑞疫苗，當地新冠肺炎確診數字由1月高峰期所錄得1萬宗，回落至最近數天的平均100宗確診。當局周日（19日）撤銷戶外強制戴口罩規定，市民終於可在戶外呼吸新鮮空氣。但以色列衛生部強調，室內埸所仍然需要配戴口罩。

當地有年輕民眾表示，相隔一年後在戶外沒有戴口罩的感覺有點奇怪，但會配合政府措施，於室內戴口罩。有個別民眾擔心新冠肺炎疫情未完全解決，而且習慣長期戴口罩，為保障自身免受感染，會繼續戴口罩。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦表示，疫情仍未完結，隨時有可能「回歸」。以色列出入境仍有設限，未接種疫苗以色列公民回國後，仍然需要隔離。

以色列疫苗接種全球最快 內塔尼亞胡選舉仍失利 【下一頁】

以色列於同日亦重開所有學校，其中幼兒園至高中早已恢復常規面授課程，原本在家學習的初中學生如今亦返校上課。當局呼籲教師要注意課室通風，嚴格保持社交距離，個別大型課外活動則禁止舉辦。

此外，以色列於上月已放寬多項防疫封鎖措施，重新開放商店、健身室、酒店及博物館等， 讓已接種新冠疫苗者、持「綠色通行證」人士可自由進出多個公眾場所。

責任編輯：郭麗明