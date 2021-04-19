  • 24°C
香港時間 : 2021419日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團無人配送車】美團自研無人配送車落地　擁L4級自動駕駛能力

科技 16:16 2021/04/19

分享：

美團（03690）新一代自研無人配送車，已在北京順義正式落地運營，該車型較上一代，有更長續航時間，更高載重大等特點，更配備L4級自動駕駛能力。

無人駕駛車輛已漸漸融入生活，美團（03690）新一代自研無人配送車，已在北京順義正式落地運營，該車型較上一代，有更長續航時間，更高載重大等特點，更配備L4級自動駕駛能力。

據了解，美團新一代自研無人配送車有多方面升級，裝載量達150kg，容積近540L，時速最高20km/h。經過5年的測試和運營，通過整車性能、綜合耐久、低溫寒區環境等31個項目測試，自動駕駛技術更成熟，性能更穩定，能適應全天24小時運營需求，城市道路續駛里程達到80km，能感應150米外障礙物並自動減速。同時，通過安全設計等五個維度，搭建運營過程中事前預防、事中監督、事後處置的全流程安全體系，確保無人配送過程中的安全性。

＞＞＞【華為造車？】華為首款電動車亮相　搭載鴻蒙OS作業系統

自動駕駛里程累積近30萬公里

新一代自研無人配送車的生產製造流程，部分使用了汽車行業標準，基本實現車輛的線控化、數字化、一致性等要求，初步具備標準化量產能力。預計未來3年，美團將在北京順義，亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

該配送車落地之前，美團無人配送已積累自動駕駛經驗。2020年為積極應對疫情影響，美團率先在北京順義落地無人配送服務，這也是美團無人配送車在室內、園區配送用戶實際訂單後，首次在公開道路進行配送。截至目前，無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里。

＞＞＞【Clubhouse熱潮】極速完成C輪融資　Clubhouse熱潮持續風魔全球

責任編輯：李彥煒

相關文章

【Tesla】馬斯克：Tesla將於明年推全自動駕駛訂閱制
2020/12/22
【Tesla】馬斯克：Tesla將於明年推全自動駕駛訂閱制
【CES 2021】美國消費電子展正式開幕　自動駕駛領域技術商爭相亮相
2021/01/12
【CES 2021】美國消費電子展正式開幕　自動駕駛領域技術商爭相亮相
【自動駕駛】韓媒爆Tesla擬夥三星　開發5nm純自動駕駛晶片
2021/01/26
【自動駕駛】韓媒爆Tesla擬夥三星　開發5nm純自動駕駛晶片
【自動駕駛】無人駕駛的士Auto X　率先開放深圳民眾試乘
2021/02/02
【自動駕駛】無人駕駛的士Auto X　率先開放深圳民眾試乘
疫情 汽車 作業系統 電動車 深圳 北京 華為 自動駕駛

下一篇文章

【Clubhouse熱潮】極速完成C輪融資　Clubhouse熱潮持續風魔全球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）
【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同