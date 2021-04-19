【美團無人配送車】美團自研無人配送車落地　擁L4級自動駕駛能力

▲ 美團（03690）新一代自研無人配送車，已在北京順義正式落地運營，該車型較上一代，有更長續航時間，更高載重大等特點，更配備L4級自動駕駛能力。

無人駕駛車輛已漸漸融入生活，美團（03690）新一代自研無人配送車，已在北京順義正式落地運營，該車型較上一代，有更長續航時間，更高載重大等特點，更配備L4級自動駕駛能力。

據了解，美團新一代自研無人配送車有多方面升級，裝載量達150kg，容積近540L，時速最高20km/h。經過5年的測試和運營，通過整車性能、綜合耐久、低溫寒區環境等31個項目測試，自動駕駛技術更成熟，性能更穩定，能適應全天24小時運營需求，城市道路續駛里程達到80km，能感應150米外障礙物並自動減速。同時，通過安全設計等五個維度，搭建運營過程中事前預防、事中監督、事後處置的全流程安全體系，確保無人配送過程中的安全性。

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自動駕駛里程累積近30萬公里

新一代自研無人配送車的生產製造流程，部分使用了汽車行業標準，基本實現車輛的線控化、數字化、一致性等要求，初步具備標準化量產能力。預計未來3年，美團將在北京順義，亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

該配送車落地之前，美團無人配送已積累自動駕駛經驗。2020年為積極應對疫情影響，美團率先在北京順義落地無人配送服務，這也是美團無人配送車在室內、園區配送用戶實際訂單後，首次在公開道路進行配送。截至目前，無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里。

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責任編輯：李彥煒