【跨境電商】阿里巴巴國際站「新貿節」出口額增1.3倍 香港商家交易額按年增180%

▲ 阿里巴巴國際站3月「新貿節」期間，香港商家的交易額按年增1.8倍。

阿里巴巴 （09988） 旗下B2B跨境電商平台阿里巴巴國際站在3月舉行「新貿節」，阿里巴巴最新公佈，期間平台實際出口額按年增長129%，訂單數量按年增長167%，支付買家數按年增長125%，反映綫上展覽正逐漸成為外貿商家獲取訂單的新窗口。以交易額來看，排名前三位的市場依次為美國、英國及澳洲，交易額按年增幅分別為175%、152%及131%。

阿里巴巴今日偏軟，全日收跌1.5%，報232元，成交57億元。

香港方面，在今年的「新貿節」期間，阿里巴巴國際站上香港商家的交易總額按年增幅達180%，訂單數按年增123%，動銷賣家數及支付買家數增幅分別為73%及107%。參展香港商家出口市場方面，首3位分別是美國、英國和法國，交易額按年增長分別為100%、160%及793%。

新貿節期間香港商家交易額最高的行業為消費電子、美妝及個人護理、家居園藝及鐘錶珠寶行業，按年增長均超過120%。

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阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，平台以不同的線上工具加強買賣雙方的互動，其中包括通過直播，讓買賣家可以即時對答、交流商品詳情及獲取其他所需資訊，借此幫助買家找到最合適的商品供應，同時幫助賣家在疫情下繼續拓展商機。今年「新貿節」相比去年9月「全球採購節」，阿里巴巴國際站的日均直播場次增長達187%，直播商品點擊次數增長529%，直播支付訂單數增長2,428%。

另外根據內地CBNData發布的《2020跨境出口電商行業白皮書》，得益於數字支付等技術不斷降低全球貿易門檻，2020年以來內地有大量創業者和小微企業加入跨境電商行業，成為「微型跨國企業」，它們平均運營3.56個海外站點，意味著大多數公司服務3個甚至多個海外市場，即使遭遇疫情和貿易戰的雙重挑戰，依然實現130%的銷售增長。

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編輯：陳健婷