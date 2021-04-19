【香港出口】2月出口貨量升29.5%　首2個月出口貨量合計升37.5%

▲ 香港2月的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年升29.5%及16.5%。（資料圖片）

繼較早時發表2021年2月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年2月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升29.5%及16.5%。

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由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易數字適宜合併分析。2021年首兩個月與2020年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升37.5%及27.2%。

今年首兩個月與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升0.1%及0.6%。今年2月與去年2月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升0.7%及0.8%。另一方面，經季節性調整的數字顯示，截至2021年2月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升17.9%及14.9%。

2021年2月與2020年2月比較，輸往印度（39.2%）、美國（36.4%）、日本（35.2%）、中國內地（內地）（30.0%）及台灣（23.9%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。

與此同時，輸往印度（1.8%）、內地（1.6%）及台灣（1.2%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往日本（-0.2%）及美國（-1.2%）的整體出口價格則下跌。

2021年2月與2020年2月比較，來自內地（34.7%）、新加坡（21.6%）、台灣（19.9%）及韓國（15.4%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。另一方面，來自日本的進口貨量則下跌8.9%。

與此同時，來自台灣（5.2%）、韓國（3.3%）、日本（0.4%）及新加坡（0.1%）的進口價格上升。另一方面，來自內地的進口價格則下跌0.6%。

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責任編輯：朱悅瀅