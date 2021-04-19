【育兒精明消費@iM網欄】鈣質？維生素？ 寶寶成長所需的各種營養

不知道大家發現沒有，近年市場上多了很多專為嬰幼兒設計的營養補充劑，例如早年的開奶茶、七星茶、鈣片、魚肝油，還有疫情期間很受歡迎的維他命C、綜合維生素、益生菌等。

這些補充品都有什麼功效，怎麼服用？又或者是不是必須給小朋友添加呢？在選擇時又需要注意些什麼呢？

開奶茶和七星茶，都是以多款平和的天然中草藥調製而成的涼茶。開奶茶的主要成分是薏米，小麥，淡竹葉，粟米芯，熟薏仁，麥芽，穀芽，燈芯球。能夠舒緩因長期喝奶造成的腸胃熱氣，腸胃更健康，食慾就更佳。

七星茶的主要成分是薏米，稻芽，小麥，淡竹葉，山楂，鈎藤，蟬蛻，甘草，膳食纖維。能夠消除寶寶長期喝奶造成的腸胃熱氣，腸胃熱氣會引致寶寶睡眠不寧，深夜容易驚醒的情況，影響健康成長。消化功能更佳，寶寶才能睡得更安寧。

開奶茶和七星茶有很多品牌選擇，凳凳媽最推薦「余仁生」出品，產品成分表清晰天然，沒有添加任何糖份，還有多個優質獎項。提醒家長們在寶寶健康出現問題時，應盡快向兒科醫生或中醫師請教，切勿胡亂吃藥。

鈣片，補充鈣質，幫助寶寶的骨骼和牙齒發育成長。寶寶生長得很快，除了需要均衡的營養，特別是足夠的鈣質來支持骨骼生長！媽媽母乳和配方奶都已經富含嬰兒期寶寶每天需要的鈣質，開始加輔和減少喝奶，就要注意從飲食吸取夠每天需要的鈣質。

對於一至三歲的幼兒每天需要大概500至600毫克的鈣質，而四至六歲的孩子就需要大概800毫克鈣質。以8安氏/240毫升一杯奶為例，兩杯奶就已經足夠一至三歲寶寶一天的鈣需求。如果寶寶還經常吃綠葉蔬菜、板豆腐等食物，便可以減少喝奶的分量。反之，家長們就要尋找其他受寶寶歡迎的食品或者補充劑來補充寶寶缺乏的鈣質。

說到鈣質，就不得不提維他命C、D、K，他們都有助於人體對鈣質的吸收。維他命D，可以食用所得，或者曬太陽由皮膚吸收陽光，建議一週三次，每次曬10-15分鐘，讓身體自行活化維他命D，幫助吸收鈣質。維生素C，可以提高腸道鈣質吸收率的好幫手。維他命K，是骨骼礦物化所必須的。

魚肝油，從鯊魚、鱈魚等的肝臟中提煉出來的脂肪，黃色，有腥味，主要含有維生素A和維生素D。但是動物提取太殘忍，建議選用植物藻油，更環保更健康。

凳凳媽主張以天然食材配合寶寶成長所需的各種營養。如果真的未如理想，在服用任何營養補充劑前，請先諮詢醫生意見。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

更多育兒精明消費@凳凳媽的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！