【筍工推介】郵政署請人！只要中四學歷 主要工作做呢啲

不知道有沒有人小時候對在郵局工作存有幻想，郵政署近日公開招聘，聘請郵品製作員。該職位只以非公務員合約條款聘用，月薪13,179元，不過只要中四學歷，入職要求不算高，待業人士也可一試。有興趣的人士要在本月26日或之前，以郵遞方式提交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格 [G .F .340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。



該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人可

(a)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期1至5上午7時30分至下午6時30分，星期6上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)；或

(b)以郵寄方式遞交的申請書須送達查詢地址，信封面須註明「申請郵品製作員」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。



申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。申請人須於申請表格內詳列已取得的學歷及相關工作經驗。如申請人未能提供所需文件、資料不齊全或不清楚、逾期或重覆遞交，並未妥為簽署、或非使用指定的申請表格，其申請概不受理。



申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後四星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。

聯絡地址：香港中環康樂廣場2號郵政總局4樓招聘組

查詢電話：2921 2915

截止申請日期(日/月/年) ：26/04/2021 18:00:00

部門網址：https://www.hongkongpost.hk

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責任編輯：陳楚琨