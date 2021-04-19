【強攻中國】花旗撤出中國零售銀行業務　擬18個月內建新投行及交易部門

▲ 【強攻中國】花旗撤出中國零售銀行業務後 擬18個月內建新投行業務

花旗集團（美：C）完成策略檢討後，決定撤出包括中國大陸在內等13個市場的零售銀行業務。《彭博》引述消息指，花旗集團隨即計劃未來18個月內，在中國開設新的投資銀行及交易部門。

花旗集團計劃撤出中國等13個地區零售銀行業務｜詳見【下一頁】

報道引述消息人士指，花旗集團計劃未來2個月內，提交證券牌照及期貨經紀牌照的申請，以獲准承銷人民幣計價的股票及代客戶進行交易，而花旗集團爭取在未來12至18個月內設立部門並投入營運。

據報，花旗集團短期內將就新業務委任一名行政總裁，開業初期會聘請50人，並逐步擴充團隊至約100人，當中包括對外招聘及由內地業務部門調配人手。

報道引述花旗發言人指，拒絕就牌照申請及招聘計劃置評。

事實上，緊接花旗集團宣布退出13個零售銀行市場、並強攻香港、新加坡等4個財富管理中心業務後，花旗香港隨即宣布針對財富管理開展新的5年計劃，目標2025年將香港財富管理客戶數目增2倍、管理資產規模（AUM）倍增，因應業務發展，期間同時會增聘超過300名客戶經理。

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編輯：趙穎妍