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【劉‧住保鮮期@iM網欄】奕居新寵Salisterra 友情共享雲上之味

名人薈萃 16:00 2021/04/19

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對上一個牛年，位於金鐘的五星級酒店Upper House「奕居」開幕，當時我有機會優先在酒店開幕前試住其特色Studio 700（意指房間面積700尺）豪華海景房，酒店餐飲設施和貼心的服務，美好印象依然難忘。所以，這些年來都會不定期光顧奕居，特別是被城中追捧為豪華餐飲體驗，位於酒店頂層49樓的Café Grey Deluxe。記得早年的一個晚上與閨蜜好友在其酒吧一聚時，因處理工作突發事件要匆忙離開，後來閨蜜告知我，錯過了容後來酒吧消閒的荷里活大星奇洛李維斯。可想而知，奕居的餐廳和酒吧是如此有吸引力。

剛好今年又是牛年，酒店迎來全新餐飲概念，以地中海飲食為主打的Salisterra 已定於4月17日開幕。非常感恩有一位才華洋溢兼身居集團要職的靚女閨蜜，邀請我在餐廳開幕前一起試菜。似乎在牛年，我與奕居的pre-opening活動都特別投緣。好了，相信大家都會有興趣知道Salisterra究竟有什麼特色，可以接棒城中餐飲名店Café Grey Deluxe呢？

先說其名字，它是由拉丁語salis和terra組成。Salis意指「鹽」，terra是指「土地」的意思，名字寓意地中海賜給予人們豐盛美好的飲食資源，餐廳則以新鮮食材和鮮活的味道入饌，菜單演繹法國及意大利沿海地區的菜系和飲食文化，藉着美酒佳餚去拉近人與人之間的關係。Salisterra更邀請了來自倫敦的米芝蓮星級餐廳Ninth restaurant的主廚兼老闆Jun Tanaka首次在香港掌舵。這位英籍日本人大廚曾是英國BBC電台第四頻道節目Cooking It的主持，他還參與了不少電視烹飪節目並出版美食食譜，他擅長以豐富色彩的海鮮菜餚去挑戰食客的感官。所以，我懷着非常期待的心情去試菜。

剛坐下來， 侍應便非常禮貌地介紹當日的菜式和推介餐前飲品。我選了非常健康的紅菜頭甘筍特飲，邊喝邊淺嚼餅師自家製的意大利麵包。香脆的麵包外層，包裹着濃郁橄欖油味的鬆軟內餡，真的能夠提振食慾。

當日的開胃菜Starters有三款：

番茄、酸洋蔥意大利麵包沙律Panzanella, Fromage Frais。食材新鮮不在話下，當我初嚐一口混有酸忌廉醬汁的麵包沙律時，醒神的蔬果香味和開胃的酸香，第一時間便喚醒了我的味蕾，美味之餘亦順理成章地成為當日我最喜愛的前菜。

意大利鴨肉餃 Duck Agnolotti 是唯一的暖吃的開胃菜，雲吞大小適中，煙韌軟糯的外皮包裹着新鮮嫩滑的鴨胸肉，配以流心小蛋黃、清雞湯和羊肚菌，絕對是香氣和實力互相輝映的餐前菜。

接着還有烤南瓜餅配乳酪汁 Roast Sweet potato，油酥餅皮內放滿南瓜蓉和瓜粒，配以乳酪醬汁和小紅蘿蔔，層次分明，份量和口感豐富，最適合大胃王享用。對女士們來說，這分量十足的前菜，可真是有點吃不消。

主菜有秘製香檸烤春雞Grilled Poussin，這道菜以秘製醬汁醃製春雞，經烤焗後香氣四溢，金黃焦香的雞皮上，有甜豆粒、小紅蘿蔔沙律配檸檬汁，每一啖的雞肉都清新嫩滑，令人開胃之餘亦不會有油膩的感覺。 

另一主菜是香煎鯛魚配鮮蜆意式香草汁Pan-fried Sea Bream。不時不食，踏入四五月，鯛魚是時令食材之一。大廚功架十足，能將鯛魚外皮煎至香脆可口，但仍保持魚肉鮮甜幼滑，配上原隻蜆肉上碟，席前還淋上香草醬汁，真是視覺和色香味的享受。

雖然是試食，但不知不覺間都食到很有飽肚感。幸好，女士們都有兩個胃，還可以繼續吃甜品。 先來嘗一嘗檸檬柚子撻Lemon and Yuzu Tart，這兩款生果味道偏酸帶少甜，用來做飯後甜品，亦不失是一個好選擇。

最後一個甜品是暖米飯布甸Warm Rice Pudding，聽見這個名字好像有點飽飽滯滯的感覺，但其實這個暖米飯布甸是配以金橘，蜂窩和法式酸奶油雪糕一起食用，多重甜味和微酸互相交織出一份獨特的甜味道，我是真心喜歡它呢！

開幕之後，相信我都會再次到Salisterra，品嚐餐廳推崇的「雲上之味」地中海菜式。原來餐廳的靈感是來自片片雲朵飄過地中海的晴空時，吸收了土地的精華，從而折射出帶有豐富色彩的奇妙美食美景。就這樣，啟發了餐廳的地中海菜式。看似有點「玄」，但「雲上之味」就是要你覺得非一般嗎！

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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