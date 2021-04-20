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【必瘦站股價】必瘦站破頂高見7.21元　主席歐陽江斥600萬增持（第三版）

股市 10:22 2021/04/20

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必瘦站 （01830） 新營運模式帶動業務，刺激今日股價再創逾52周高、一度急漲12%高見6.78元。聯交所資料顯示，必瘦站主席歐陽江上周（16日）斥資約627萬元增持必瘦站。必瘦站今早股價逆市上揚，更創上市以來新高曾見7.21元，最新報6.9元，仍漲4.7%。

歐陽江上周五（16日）在場內以每股平均價6.0736元，增持必瘦站103.2萬股，涉資近627萬元。交易完成後，歐陽江持股增至71.69%。

以必瘦站昨日收報6.59元計，歐陽江持貨3日帳面獲利53.3萬元。

【鄭志剛投資】鄭志剛溢價1.56%入股香港醫思醫療 股價升逾一成｜詳見【下一頁】

另外，必瘦站公布，香港首間專科痛症醫療暨醫學美容服務中心自去年11月30日起，採用「醫療+美容」運營模式下首60個營業日，合同銷售達破紀錄金額至4,480萬元，並成為集團「全球最高銷售」之分店。

必瘦站指，該分店的每名顧客平均消費對比香港其他分店大幅增加23.1%。展望未來，「醫療+美容」運營模式可發揮系內生態圈的協同效益並同步提升客戶長期粘性及終身價值。

集團表示，將複製此「醫療+美容」的成功營運模式至集團香港所有服務中心，亦積極探討複製「醫療+美容」運營模式至中國內地、澳洲及新加坡的可行性。

相關文章：必瘦站全年銷售合同按年跌3.1%　香港跌16%、必瘦站升15%

記者：謝卓榮

港股 醫美 美容 增持 香港 中國 必瘦站（01830）

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