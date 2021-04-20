【必瘦站股價】必瘦站改名完美醫療　主席歐陽江連番增持、持股高達71.77%（第四版）

▲ 必瘦站建議改名為「完美醫療健康管理有限公司」，英文名稱更改為Perfect Medical Health Management Limited。

必瘦站 （01830） 改名，公司中午發通告指，建議改名為「完美醫療健康管理有限公司」，英文名稱更改為Perfect Medical Health Management Limited。另外，必瘦站主席歐陽江上周（16日）斥資約627萬元增持必瘦站股份後，昨日（19日）再增持公司股份。必瘦站今早股價逆市上揚，更創上市以來新高曾見7.21元，午收6.92元，仍漲5%。

根據必瘦站通告，主席歐陽江在4月16日至19日在公開市場以平均價每股6.24元再度購買合共203.2萬股股份，總代價1267.7萬元。交易完成後，歐陽江持股增至71.77%

聯交所資料顯示，必瘦站主席歐陽江上周五（16日）以每股平均價為6.0736元，增持必瘦站103.2萬股，涉資近627萬元。

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另外，必瘦站公布，香港首間專科痛症醫療暨醫學美容服務中心自去年11月30日起，採用「醫療+美容」運營模式下首60個營業日，合同銷售達破紀錄金額至4,480萬元，並成為集團「全球最高銷售」之分店。

必瘦站指，該分店的每名顧客平均消費對比香港其他分店大幅增加23.1%。展望未來，「醫療+美容」運營模式可發揮系內生態圈的協同效益並同步提升客戶長期粘性及終身價值。

集團表示，將複製此「醫療+美容」的成功營運模式至集團香港所有服務中心，並將於7月在廣州核心地段開設首間採用「醫療+美容」運營模式的旗艦服務中心，其總服務面積達11,982平方呎。集團亦積極探討複製「醫療+美容」運營模式至中國內地、澳洲及新加坡的可行性。

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記者：謝卓榮