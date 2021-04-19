  • 23°C
香港時間 : 2021419日 (一) 21:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【必瘦站股價】必瘦站主席斥600萬增持　持貨3日帳面賺53萬元（第二版）

股市 19:54 2021/04/19

分享：

必瘦站 （01830） 新營運模式帶動業務，刺激今日股價再創逾52周高、一度急漲12%高見6.78元。聯交所資料顯示，必瘦站主席歐陽江上周（16日）斥資約627萬元增持必瘦站。以必瘦站今日收報6.59元計，歐陽江持貨3日帳面獲利53.3萬元。

歐陽江上周在場內以每股平均價6.0736元，增持必瘦站103.2萬股，涉資近627萬元。交易完成後，歐陽江持股增至71.69%。

【鄭志剛投資】鄭志剛溢價1.56%入股香港醫思醫療 股價升逾一成｜詳見【下一頁】

另外，必瘦站公布，香港首間專科痛症醫療暨醫學美容服務中心自去年11月30日起，採用「醫療+美容」運營模式下首60個營業日，合同銷售達破紀錄金額至4,480萬元，並成為集團「全球最高銷售」之分店。

必瘦站指，該分店的每名顧客平均消費對比香港其他分店大幅增加23.1%。展望未來，「醫療+美容」運營模式可發揮系內生態圈的協同效益並同步提升客戶長期粘性及終身價值。

集團表示，將複製此「醫療+美容」的成功營運模式至集團香港所有服務中心，亦積極探討複製「醫療+美容」運營模式至中國內地、澳洲及新加坡的可行性。

相關文章：必瘦站全年銷售合同按年跌3.1%　香港跌16%、必瘦站升15%

記者：謝卓榮

港股 醫美 美容 增持 香港 中國 必瘦站（01830）

上一篇文章

【MPF】打工仔首3月搬58億買MPF股票基金

下一篇文章

【美股焦點】區塊鏈概念股盤前急挫 　比特幣、以太幣回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】美財政部傳起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢　比特幣挫一成（第二版）
【Bitcoin】美財政部傳起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢　比特幣挫一成（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪揭首季7名員工貪污、涉打麻將等方式受賄　股價照升4%
【比亞迪1211】比亞迪揭首季7名員工貪污、涉打麻將等方式受賄　股價照升4%
【恒指夜期】滙豐倫敦高港1%　北水淨吸51億　力掃騰訊、小米（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦高港1%　北水淨吸51億　力掃騰訊、小米（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【新股IPO】兆科眼科6622次日招股　孖展暫錄49.8億、超購近23倍（不斷更新）
【新股IPO】兆科眼科6622次日招股　孖展暫錄49.8億、超購近23倍（不斷更新）
【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈
【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈