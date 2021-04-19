八達通將打入內地市場　最快可於明年初試行

八達通表示，最快於年底會進入內地市場，可在全國逾270個主要城市可使用八達通乘車，並以港幣作結算。

八達通集團行政總裁李俊明表示，未來將推出跨境卡，分別內置本地及內地「一卡通」兩套系統，便是在八達通中加入一塊內地晶片，當中，內地系統將應用於運輸交易，如地鐵或公共交通，不會收集個人資料。香港八達通與一卡通達成協議，最快於今年件尾到明年初把八達通加入一卡通，並於明年試行。

李俊明續指，用家屆時須購買一張內有本地和內地「一卡通」兩套系統的八達通，又或是以舊卡換新卡，便可在全國逾270個城市使用，並以港幣氖結算。他稱，八達通已參與大灣區的「一卡通」相關機構探索智慧出行服務，研究港人可在大灣區坐車可享有同等優惠。

此外，八達通已分別在亞洲4個地區，包括新加坡、韓國、泰國及澳門等地商討共用電子錢包，令使用者可藉八達通App上的QR Code購物，進行小額交易或坐車，同樣以港元結算。

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責任編輯：黎淑雯

