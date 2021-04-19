【Facebook】Facebook推新功能　讓用戶轉移帖子到Google Documents

▲ Facebook表示，為了履行讓用戶對個人資料掌握更大控制權和選擇權的承諾，是次選擇加入兩種資料可攜性類型：Facebook帖子和備註。

Facebook今（19日）宣布將會帶來新功能，Facebook用戶現可以直接將備註和帖子轉移到Google Documents、Blogger及WordPress.com，也可將Facebook中的相片和影片轉移到Backblaze、Dropbox、Google 相片和Koofr以外的更廣範圍。

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Facebook表示，為了履行讓用戶對個人資料掌握更大控制權和選擇權的承諾，是次選擇加入兩種資料可攜性類型：Facebook帖子和備註。Facebook設計該工具時，以私隱、安全和功用性作為考慮因素。除了在開始轉移資料前會先要求用戶重新輸入密碼，Facebook也會在服務之間流通資料時予以加密，確保資料能安全傳送。

用戶現時若要使用工具，可以前往Facebook設定的「你的 Facebook 資料」，然後點擊「傳送您的個人資料副本」，按照系統提示完成一系列的步驟，將所選資料安全轉移到可用的服務，詳細步驟可參考以下圖片。

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責任編輯：曾曉汶