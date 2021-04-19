【蘋果公司】Apple公布2021年環境進展報告 去年為環保出一分力 節省86.1萬噸金屬總含量

蘋果公司 (Apple) 近日公布其2021年環境進展報告，報告顯示2020年各項環保措施所帶來的影響，當中包括2020年爭議性最大的措施，取消隨iPhone 12附送的手機充電器。

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去年在推出iPhone 12系列時，蘋果公司以環保為名不附送手機充電器，當時引起強烈的迴響。而報告指出，此決策將可節省高達86.1萬噸的銅、鋅、錫等金屬總含量。與此同時，經重新設計後的包裝，可在貨櫃內額外增加多達70%的數量。

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報告又指，蘋果公司在上年的二氧化碳排放量下降大約250萬噸，降至2,260萬噸，電力使用也減少了約1,390萬瓩。另外，在德州的回收中心，Daisy機械人在每公噸的iPhone零組件中回收約150噸的原石等量的金與銅，而回收中心也避免了3.9萬噸的電子廢料被浪費。

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責任編輯：羅浩濂