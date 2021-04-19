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【新盤加推】屯門御海灣II大受歡迎　首日超額認購逾3.5倍　即加推兩張價單　折實平均呎價18,730元

股樓投資 18:56 2021/04/19

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新地（00016）旗下屯門御海灣II於上周六（17日）正式開放現樓示範單位及收票，市場反應熱烈，首日接獲逾400票，以首張價單共88伙計，超額認購逾3.5倍。新地即再於周末及今日（19日）接連加推2號及3號價單。

御海灣II 2號價單詳情︰

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第2號價單涉及42伙單位，實用面積由299平方呎至448平方呎，戶型包括10個一房間隔、11個一房連儲物房單位及21個兩房單位，折實入場價567.8萬元，實用呎價17,923至20,450元，平均呎價約18,730元。

御海灣II 3號價單詳情︰

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第3號價單同樣涉及42伙單位，實用面積由299平方呎至448平方呎，戶型包括13個一房間隔、14個一房連儲物房單位及15個兩房單位，折實價611.46萬元至833.42萬元，實用呎價17,923至20,940元。

【延伸閱讀】【新盤開價】御海灣II「海景靚價」推盤　537.8萬可入場　折實平均呎價18,419元【下一頁

御海灣II首張價單︰

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撰文 : 謝昕蕎

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