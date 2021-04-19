【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春

轉工的原因除了人事問題之外，也有薪酬問題。有不少人轉工就是因為不滿意自己的工資。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指別人轉工加薪好容易，自己就連面試機會也難以獲得。

網民經歷：

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有網民安慰樓主，指每個人的際遇都不一樣，千萬不要比較。中學同學大學是念電機工程的話，加薪增幅也無可厚非。他們做電機行業，一有差錯就隨時死人塌樓，而樓主的商務會計做錯野最差也只是被人告，比較也沒有意思。

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而且，樓主的工作也只是打文件，通常文職也難以有30％以上的增幅。香港更有一句俗語：「香港地唔專業係搵唔到食！」樓主回應，指自己十分後悔當初畢業選了現在的公司，浪費自己十幾年的青春來打字。

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責任編輯：張瑋婷