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【北水基金】內地公募基金擁5000億彈藥 伺機入市建倉

Hot Talk 16:07 2021/04/19

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今年公募基金吸金逾1.1萬億元，市料約一半資金仍未入市。

公募基金於4月份上半個月的市況又有最新統計，內地媒體指，截至上周五（4月16日），共推42隻北水產品，吸資462.69億元（人民幣，下同）。此外，內媒又引述海通策略估計，今年以來內地已成立的公募基金，尚有5000億元的彈藥仍未建倉，相信伺機入市，且料400多隻產品已取得批文，但開賣暫未有期。而今年公募基金的成立總規模暫料有1.1萬億元。

本月北水產品吸資額，料創今年單月新低【下一頁

海通策略又把最受捧的資產類別細分作統計，單以偏股型的公募基金來看，平均募資額現已按月收縮，分別為1月時的45億元，2月為25億元，3月驟縮至15億元，及至4月更乍現只得5億元新低。另外，眼下面對大市劇震，現市况基金較偏好製造業，例如機械設備等。

另一邊廂，公募基金熱爆的黄金時代暫告終，今年已有57隻基金清盤，較去年倍增，最近另有12隻新產品延長募集期，8隻更募資失敗。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金

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