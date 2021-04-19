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【大行報告】瑞信指上海車展最大贏家是這家車廠　股價潛在升幅逾五成

股市 15:39 2021/04/19

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【大行報告】瑞信指上海車展最大贏家是這家車廠　股價潛在升幅逾五成

多家車股在上海車展發布新車登場，當中電動車（EV）是焦點。瑞信表示，有26款新電動車將於車展亮相，佔56款新車中的46%，而於上海車展推出8款新產品的長城汽車 （02333） ，將是上海車展的最大贏家。瑞信重申長城汽車「跑贏大市」評級，目標價40元。以長城汽車現價約26元計，潛在升幅逾五成。

長城汽車首季於內地乘用車市場的佔有率約5.6%，推出8款新產品，佔車展的新品約14%。長城同時在車展上公布兩項新戰略，推出「Tank」品牌的越野SUV，及重啟其轎車業務。

上海車展圖集，一文看各大品牌汽車【下一頁】

另外，寶馬（BMW）中國行政總裁Jochen Goller指，與長城汽車的合資工廠建設正順利進行，料主要結構於今年稍後完成，對內地汽車市場感樂觀，預期2023年始生產兩款Mini電動車，冀電動車佔內地銷量25%。

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相關文章：【美團股價】美團發布L4級自動駕駛無人配送車　未來3年在北京深圳送外賣

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 長城汽車（02333） 汽車 電動車 中國 上海 目標價 寶馬

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