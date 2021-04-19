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【餐飲業】戶戶送餐廳信心指數調查　逾4成受訪餐廳今年首季收入增

商業 16:10 2021/04/19

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戶戶送今天公布2021年第一季「餐廳信心指數」調查結果，表示樂觀的受訪餐廳比例由上季的20%升至34%。（資料圖片）

戶戶送今天公布2021年第一季「餐廳信心指數」調查結果，發現本港餐廳即使持續面臨堂食限制、營業時間縮短等挑戰，但隨着本地確診個案減少，餐廳對行業前景的信心穩步增強，表示樂觀的受訪餐廳比例由上季的20%升至34%。

【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）

【疫市營商】一田今年首季銷售按年持平　料未來銷售增長不只靠超市

「餐廳信心指數」於2019年秋季推出，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難。於3月30日至4月13日期間，近500間餐廳參與本季的調查。調查顯示，41%受訪餐廳於2021年第一季的收入有所增長，相比2020年第四季的33%，上升了8個百分點。此外，42%餐廳夥伴表示收入減少，較去年第四季的52%下降了10個百分點。

逾8成受訪餐廳　無計劃次季裁員或放無薪假
 
調查亦發現，1月初有29%受訪餐廳表示有意裁員，但只有23%付諸行動。82%受訪餐廳並無計劃於第二季裁員或要求員工放無薪假，顯示2021年本港餐飲業的發展越趨穩定。根據第一季在營運和人力資源方面的趨勢，包括食肆需要更多人手，53%受訪餐廳傾向僱用兼職和臨時員工。

由於政府於農曆新年後放寬社交距離措施，許多受訪餐廳都於第一季後期出現業務回升的跡象，57%表示放寬後的堂食生意錄得增長。然而，仍有22%受訪餐廳表示生意未見起色，59%表示營運成本增加。因此，45%受訪餐廳希望政府提供一筆過津貼來進一步支援餐飲業，而20%則期望獲得租金寬減，19%支持推出僱員工資補貼計劃。

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責任編輯：朱悅瀅

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