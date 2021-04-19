【華為造車】華為與北汽聯手推首款電動車　搭載華為快充技術以及鴻蒙OS操作系統（附短片）

▲ 【華為造車】華為與北汽聯手推首款電動車 搭載華為快充技術以及鴻蒙OS操作系統

華為雖然曾多次強調不造車，但近日與北汽新能源旗下高端品牌極狐聯手，發布首款電動車極狐阿爾法S（ARCFOX Alpha S）華為HI版（Huawei inside的縮寫），採用華為快充技術以及鴻蒙OS操作系統。華為智能汽車解決方案業務單位總裁王軍指，華為會持續加碼投入汽車行業，今年研發投資將達10億美元，團隊超過5000人，其中自動駕駛團隊超過2000人。

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是次登場的北汽阿爾法S（華為HI版），採用華為快充技術，充電10分鐘續航197公里，智能座艙則搭載鴻蒙OS操作系統。華為輪值董事長徐志軍指出，華為IAS可在市區行駛1000公里，實現全自動駕駛。至於售價方面，基礎版為38.89萬人民幣（約46.35萬港元）、高階版為42.99萬人民幣（約51.24萬港元）。

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另外，內地傳媒報道，華為的自動駕駛配套方案包括34個傳感器，3個激光雷達，13個攝錄機，6個毫米波雷達還有12個超聲波雷達。運算力有兩個配置，標準版的是400TOPS，豪華版配800TOPS，有60多個神經網絡。

此外，華為自動駕駛所搭載的高精度地圖，不同於其他車企依賴合作夥伴，華為全部由自己採集。華為預計在今年底量產的時候，會在北上廣深4個城市提供高精地圖，後續每3個月會提供一批新的城市。

華為指出，自己不會直接參與造車，但會利用華為的科研力量和技術資源，參與到智能汽車解決方案，幫助車企造好車。

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編輯：吳敏芳