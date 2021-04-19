【美團股價】美團發布L4級自動駕駛無人配送車　未來3年在北京深圳送外賣

▲ 美團表示新一代無人配送車可載重150公斤、容量約540公升，最高時速約20公里

百度 （09888） 、華為等內地科企在上海車展公布智能駕駛應用，美團 （03690） 也以「無人配送車」參熱鬧，美團宣布新一代自研無人配送車在北京順義落地營運，具有L4級自動駕駛能力的車型，美團預計未來3年會北京順義、亦莊以及深圳等多地區和城市實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

美團表示，去年疫情下在北京已率先測試，最新無人車配送服務已覆蓋20個小區，累計配送3.5萬個訂單，自動行駛里程近30萬公里，主要涉及室內、半封閉園區和公開道路3大場景。

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美團表示新一代無人配送車可載重150公斤、容量約540公升，最高時速約20公里，續航里程約80公里，能感應150米外障礙物而自動減速，可以應付24小時營運需求。

美團稱，會通過開放平台合作及投資生態佈局等多種方式建立無人配送生態圈。

阿里巴巴 （09988） 去年在阿里雲雲棲大會也發布，用於實現「最後一哩」送遞的自動物流機器人—「小蠻驢」。有關送遞機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可送遞多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里（或100公里）。

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編輯：麥德銘