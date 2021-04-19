【居家工作】Facebook員工疫後繼續WFH　5月擬重開矽谷總部「雙線並行 」

▲ Facebook將容許員工在疫情過後仍可繼續在家工作。

隨著疫情靠穩、各地陸續接種疫苗，不少企業重新研究重新開放辦公室的可行性。Facebook則計劃最快在5月重開其矽谷辦事處，但同時容許員工在疫情過後仍可繼續在家工作。

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疫情爆發期間，不少科技企業迅速適應遠程工作的新常態。Facebook及Twitter早前亦指，往後可繼續在家工作的政策。不過，亦有企業陸續反映此工作模式的壞處，例如難以界定工作及私人時間。

據外國傳媒報道，在Facebook 負責員工增長及營運的副總裁Brynn Harrington 表示，部分員工渴望維持在家工作。她舉例，父母希望離孩子近一點，樂於減少由家中往返辦公室的交通時間，而改變工作時數。不過，她亦承認並非每個員工均能安排在家工作。例如有些員工與他人同住於狹小單位，會較希望盡快重返辦公室工作。

因此，Facebook一方面會在疫情後繼續維持遠程工作的模式，另一方面將會在5月重開其矽谷辦事處；但9月前將會維持不多於50%的容納人數。Facebook雖強調採用遠程工作並非為了削減成本，但Brynn Harrington指出，往後Facebook將會按員工身處市場的勞動力，而訂立工資。

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責任編輯：葉泳珊