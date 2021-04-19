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【大行點睇】美團訂立獨家合約惹監管風險　惟瑞信認為未必有巨額罰款？

股樓投資 15:29 2021/04/19

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瑞信發表報告指，面對中央加強對科網企業的監管，投資者對美團 （03690） 的擔心普遍高於騰訊控股 （00700） ，因為前者向商戶抽成以訂立獨家合約，監管壓力較大，與阿里巴巴 （09988） 相比，美團食冬2外賣業務的利潤率較低，潛在的罰款或對公司構成更大影響。

瑞信又認為，與電商平台不同，美團的抽成亦包括外賣員，不認為公司有收取「不公平地高的佣金」，但該行提醒美團曾與商戶簽獨家協議，因此風險較大，但由於公司外賣業務在經濟下行周期提供就業機會，因此認為監管當局未必採取與阿里巴巴同樣的罰款，而是採用其他方式如約談、推出指引、要求互聯網龍頭自我約束等。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

外賣 港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）
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