【保險】保監局據報與業界研究開發新投連險產品　冀增加保障成分

▲ 【保險】保監局據報與業界研究開發新投連險產品 冀增添保障成分

低息環境下儲蓄保險回報下跌，資金為追逐更高回報，更開始流入投資相連壽險，帶動投連險保費逆市上揚。有報道引述消息指，保監局正與業界研究開發保障成分較高的投連險，身故賠償可以高於120%，而且收費結構會更加簡單。

報道引述消息人士指，保監局正與業界探討開發一項名為「Protection Linked Plan」（PLP）的投連險，重點圍繞提高身故保障、保險成本及收費方面，初步希望身故賠償最少120%或更高，保險成本與定期壽險看齊，但具體細節仍有待進一步商討。

有業界更指，若以上產品推出，由於保障成分提高，可以透過銀行銷售。

根據保監局資料，2020年投連險的新造保單保費按年增超過8%至128億元，佔市場整體比重增至9.6%；單計第3季及第4季新造保費，更按季急增逾52%及56%。

保監局回應報道時確認正與業界研究開發一項暫時命名為PLP的投連險，為投保人提供多一項保障成分較高、具投資功能的產品選擇。

保監局續指，市面上投連險的保單價值和身故賠償，受投資風險和市場波動影響，或不足以配合投保人的保障需要，收費結構往往較複雜，建議投保人在投保之前，應先仔細閱讀銷售文件，了解產品特點及風險。

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