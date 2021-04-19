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【職場熱話】大病痊癒後不幸被裁員 39歲難以找工作 直呼：唔通連個天都唔鍾意我？

理財智慧 16:32 2021/04/19

分享：

疫情期間，剛畢業的大學生難以找到工作。但其實，中年打工族比他們更難轉工！近日有網民於網上討論區發文抱怨，指年近40才被炒，疫情令他找工作時處處碰壁，失去了自信。

網民經歷：

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有網民建議他可以像年輕人一樣，先考電單車牌。再成為送外賣的步兵，三個小時也能有600港元，勤力點的話，一個月也能有三萬。不過樓主回應自己本身做文職，又曾患大病，實在不適合做體力勞動工作。有相同經歷的人表示十分明白樓主的處況，指自己和他一樣，叫樓主不要輕易放棄，「今日唔知聽日事，最緊要有信心，加油！」

【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春【下一頁

網民認為，人生到某時期就需要改變，雖然很難但也無法避免。幸好樓主才39歲，假設60歲退休，他仍有21年的時間可以善用。如果一直做的行業真的難以找工作，樓主可以考慮轉行，例如保安。若果不想轉行，就惟有增加自己的競爭力，不要急着找工作，先進修也是不錯的選擇。

 

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責任編輯：張瑋婷

行業 畢業 退休 裁員 疫情 大學

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