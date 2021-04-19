【虛擬土地拍賣】虛擬資產炒風盛 賣一塊地最貴逾400萬

▲ 虛擬土地近月銷情急漲。

近月NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）掀起炒風，除大批數碼藝術品以NFT進行發售外，紐交所（NYSE）上周在NFT平台上架首批NFT收藏品系列，以紀念Spotify、Snowflake、Unity等6間企業的首次公開上市時的第一筆交易。虛擬資產漸成投資熱話，帶動虛擬土地銷情。外電報道，虛擬平台Decentraland目前已累計售出價值逾5000萬美元（約3.89億港元）的虛擬土地，其中一宗交易更以57.2萬美元（約444.5萬港元）成交41,216虛擬平方米（Virtual Square metres）土地，創歷史新高。

據追蹤NFT交易及市場的網站NonFungible.com數據顯示，Decentraland今年3月共錄得334名買家，期內土地交易金額超過400萬美元，比2月時的76.7萬美元大幅增加逾4倍。

至於另一虛擬平台The Sandbox，據其官方推特（Twitter）資料，單在上周，在一級市場進行的土地交易總額為380萬美元，二級市場為110萬美元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

虛擬土地可以用來做甚麼？

虛擬土地除了可以用作轉售外，用戶亦可以在自己的虛擬土地內創建屬於自己的虛擬社區空間，或是自行創作虛擬資產（Assets），再在交易所（Marketplace）出售。以Sandbox為例，用戶可以透過出售自己創作的資產（以NFT形式）來換取一款名為「SAND」的代幣，而SAND可於其他虛擬貨幣交易平台上再轉換成比特幣、以太坊等貨幣。

Sandbox在Twitter表示，在過去三星期內，Sandbox上的創作者已透過出售自行創建的資產，累計合共賺取逾25萬美元（約194.2萬港元）盈利。

甚麼是NFT？

NFT（Non-Fungible Token）是以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產物主的擁有權。以圖片為例，在互聯網世界中，網民可把電子圖片任意另存作為己用，因此，當人們交易某張電子圖片時，便會以NFT作為憑證，表示自己是該物品的主人。

NFT形式不限，可以是靜態的網上圖片、遊戲道具、數碼藝術品，也可以是動態的影片。

相關文章﹕

【虛擬貨幣買虛擬樓】全球首間NFT房屋以288枚以太幣售出 約值50萬美元

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚