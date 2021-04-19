▲ 【物管股】恒指公司推恒生物業服務及管理指數 今年底物管股或突破70家

恒生指數公司周一（19日）推出恒生物業服務及管理指數，以反映在香港上市的30家最大物業管理及相關服務公司股價的整體走勢，加上大摩發報告唱好物管股，部份物管股炒上，；綠城服務 （02869） 升4.9%，最新報12.44元；永升生活服務 （01995） 升3.5%，報18.68元；碧桂園服務 （06098） 升1.2%，最新報78.05元；卓越商企 （06989） 現升6.3%，報9.85元。

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恒指公司指出，物業管理板塊近月處於大幅增長的良好勢頭。相對於房地產開發商母公司，內地物業管理公司可受惠於輕資產商業模式，從而得到較高的資產收益率，及面對市場轉變時亦有更大的靈活性。去年有18家內地物業管理公司在香港上市，是歷來最多的一年。市場預計到2021年底，香港上市的物業管理公司可能突破70家。

物業管理板塊亦受惠於內地便利營商的監管環境。住房和城鄉建設部及相關部門於去年 12 月聯合發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵合資格的物業管理公司擴展業務，向養老丶托幼丶家政丶文化丶健康丶房產經紀及快遞收發等領 域延伸，使物業管理公司的收益來源得以拓寛。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，恒生物業服務及管理指數有助投資者掌握這個抗週期及以輕資產模式營運的板塊所帶來之投資機遇，並在不斷變化的市場環境中捕獲高增長潛力。

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編輯：吳敏芳